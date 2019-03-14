رسميا.. هذه هي الملاعب الستة التي ستحتضن نهائيات “كان” 2019 بمصر

كشفت لجنة ملاعب بطولة كأس أمم أفريقيا 2019 لكرة القدم المقرر إقامتها بمصر في يونيو المقبل، عن ستة ملاعب لاستضافة مباريات البطولة التي تقام للمرة الأولى بمشاركة 24 منتخبا.

وقالت اللجنة إن الملاعب التي تم اختيارها هي “ستاد القاهرة” و”السلام” و”الدفاع الجوي” بالقاهرة، و”ستاد الإسكندرية” بمحافظة الإسكندرية وملعب ” السويس الجديد” بالسويس و”ستاد الإسماعيلية” بمحافظة الإسماعيلية.

وأضافت اللجنة أن الاختيارات الرسمية تمت بعد معاينة لجنة تفتيش من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف” للملاعب التي عرضها اتحاد الكرة واختار منها ستة ملاعب.

وكانت لجنة من كاف والشركة الراعية للبطولة زارت الملاعب المذكورة، برفقة مجدى عبد الغنى، المشرف على لجنة الملاعب بالبطولة، وأحمد مجاهد، المنسق العام، ثم أبدت ملاحظتها لأعضاء اللجنة.

وأكد مجدى عبد الغنى، المشرف على لجنة الملاعب، أن كل الملاحظات التي طلبتها اللجنة هي ملاحظات فنية وتم تدوينها والعمل عليها من أجل أن تظهر هذه الملاعب في أفضل صورة.

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وقال في تصريحات صحفية، أمس الأربعاء، إن طلبات لجنة التفتيش سهلة وبسيطة، حيث طالبت بتوسيع ممرات “ستاد الإسماعيلية”، كما طالبت بزيادة المساحات المخصصة للحافلات في ملعب “السويس الجديد”، وكذلك الانتهاء من تجهيز غرف الحكام واللاعبين في ملعب “ستاد الإسكندرية”.

وأضاف عبد الغني أن ملاعب القاهرة الثلاثة، جار العمل عليها من أجل ظهورها في أفضل صورة خلال فترة إقامة البطولة، حيث تتم أعمال التطوير في ستاد القاهرة، فيما ينقص استاد السلام تجديد غرف الملابس والحمامات فقط.

وتابع عبد الغني أن مسؤولي كاف، أشادوا باستعدادات مصر لاستضافة البطولة، حيث جاءت تقارير لجان التفتيش التي أرسلها “كاف” إيجابية وتشيد بجاهزية مصر واستعداداتها النهائية لاستضافة البطولة.

وأكد رئيس لجنة الملاعب البطولة، أن استاد بورسعيد الذي تم استبعاده من اللائحة النهائية لملاعب البطولة، غير جاهز بالمرة، وآيل للسقوط طبقا لتقارير اللجان الهندسية، التي طالبت بضرورة إجراء تطويرات شاملة به.

وتنطلق منافسات بطولة أمم أفريقيا في مصر، خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبل.