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خرج المئات من التلاميذ بمنطقة “أولاد يحيى لكراير” إقليم مدينة زاكورة، بجهة درعة تافيلالت، عشية أمس الأربعاء، في احتجاجات ضد ما وصفوه بـ”ضرب مجانية التعليم” معلنين تضامنهم مع احتجاجات الأساتذة المتعاقدين.
ونقلت مصادر مطلعة لـ”اليوم24″ أن الاحتجاجات انطلقت بشكل عفوي، بعدما كانت مسيرة لتنسيقية حاملي الشواهد العليا تجوب الشارع المقابل لثانوية “الجاحظ” بقيادة تمزموط، ورفع المحتجون، شعارات تُطالب بمجانية التعليم وضد خوصصة المدرسة العمومية، ورفعت تنسيقية حاملي الشواهد لافتات، نُطالب بالإذماج في سوق الشغل،وشعارات تضامنية مع الأساتذة المتعاقدين.
كانت هذه تفاصيل خبر مئات التلاميذ يتظاهرون بإقليم زاكورة ضد “ضرب مجانية التعليم” ويرفعون شعارات تضامنية مع الأساتذة المتعاقدين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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