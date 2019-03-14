اليوم: العليا تنظر باستئناف تحالف الموحدة والتجمع على الشطب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تنظر المحكمة العليا بهيئة موسعة (9 قضاة) ظهر اليوم، الخميس، في استئناف قدّمه تحالف الموحّدة والتجمّع بواسطة مركز "عدالة"، على شطب قائمته لانتخابات الكنيست الـ21 التي ستجري في 9.4.2019، بقرار من قبل لجنة الانتخابات المركزية.

وذكر المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، في رده على استئناف تحالف الموحدة والتجمع، أنه يدعم قبول الاستئناف "لا مكان لمنع قائمة الموحدة والتجمع من خوض الانتخابات".

وأشار إلى أنه "لو خاض التجمع لوحده في قائمة منفصلة ومستقلة الانتخابات، بدون قائمة الموحدة، لوجدت إمكانية لدراسة عميقة لشطبه".

وأكد أنه "ليس بالإمكان شطب نصف قائمة".

وتنظر لجنة الانتخابات المركزية كذلك، اليوم، في طلب شطب ترشح عضو اتحاد أحزاب اليمين المتطرف، ميخائيل بن آري، لانتخابات الكنيست المقبلة، بسبب مواقفه العنصرية المفضوحة، التي دفعت المستشار القضائي للحكومة إلى التوصية بشطب ترشيحه.

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وبحثت المحكمة العليا أمس، الأربعاء، قرار لجنة الانتخابات المركزية لانتخابات الكنيست الـ21 شطب ترشح د. عوفر كسيف عن قائمة الجبهة والعربية للتغيير، وشطب قائمة الجبهة والعربية للتغيير بعد أن استمعت المحكمة إلى التسويغات ضد الشطب، بواسطة المحامي حسن جبارين ومركز عدالة. وستصدر المحكمة قرارها حتى يوم الأحد المقبل.

وطالب مركز "عدالة" في رده للمحكمة العليا حول قرار شطب ترشح قائمة تحالف الموحدة والتجمع ود. عوفر كسيف، بسحب صلاحية شطب ترشيح قائمة أو شخص من لجنة الانتخابات المركزية، معتبرًا هذه الصلاحية غير دستورية ولا يجب أن تمنح لها من الأساس.

وأكد تحالف الموحّدة والتجمّع أنه "يرفض قرار لجنة الانتخابات المركزية، المُشَكَّلة من ممثلي الأحزاب، لأنه قرار سياسي لا يستند إلى حقائق بل إلى افتراءات وتحريض، ويهدف إلى ضرب الحركة الوطنية والتيار الإسلامي لشعبنا ونزع الشرعية عن ممثليه".

وأكد تحالف الموحدة والتجمع: "نحن لا نأخذ شرعيتنا لا من أحزاب اليمين ولا من الإجماع الصهيوني، بل من شعبنا ومن تاريخه ومن حقه في وطنه، ونحن متمسّكون بطرحنا وبمواقفنا وبمبادئنا العادلة والديمقراطية، واضعين نصب أعيننا هموم وقضايا شعبنا اليومية والقومية".