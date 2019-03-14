انت الان تتابع تفاصيل خبر أمريكا: انتهاكات الصين ضد المسلمين هي الأسوأ منذ الثلاثينيات والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الخميس 14 مارس 2019 11:43 صباحاً - نددت وزارة الخارجية الأمريكية، أمس الأربعاء، بانتهاكات حقوق الإنسان في الصين، وقالت إن ما ارتكبته بحق الأقليات المسلمة لديها لم يحدث له مثيل "منذ الثلاثينيات".

وتحتجز الصين ما يقدَّر بنحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات اعتقال، حيث يخضعون لبرامج إعادة تعليم يُزعم أنها تهدف إلى مكافحة التطرف.

وسلط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، في حديث للصحفيين، الضوء على الانتهاكات بإيران وجنوب السودان ونيكاراجوا والصين في تقارير ممارسات حقوق الإنسان بدول العالم التي تصدرها الوزارة سنوياً، وفق ما نشرته وكالة "رويترز"، اليوم الخميس.

وقال مايكل كوزاك مدير مكتب حقوق الإنسان والديمقراطية بالوزارة، في المؤتمر الصحفي ذاته: "بالنسبة لي، أنتم لم تروا أموراً مثل هذه منذ الثلاثينيات"، في إشارة إلى الانتهاكات بحق الأقلية المسلمة في إقليم شينغيانغ.

وأضاف كوزاك: إن "اعتقال أناس، تشير بعض التقديرات إلى أنهم بالملايين، والزج بهم في معسكرات وتعذيبهم وانتهاك حقوقهم، ومحاولة محو ثقافتهم ودينهم بشكل أساسي وغير ذلك، من حمضهم النووي.. إنه أمر مروع للغاية!".

Advertisements

وقال: "إنه أحد أخطر الانتهاكات لحقوق الإنسان في عالمنا اليوم".

ولم يذكر كوزاك تفاصيل بشأن تعليقه بخصوص الثلاثينيات، إلا أنه كان يشير -على ما يبدو- إلى سياسات الاضطهاد التي انتهجتها ألمانيا النازية والاتحاد السوفييتي في عهد ستالين.

وقال إن الصين نفت في البداية وجود المعسكرات أصلاً، مضيفاً أن تفسيرها الآن بأنها تدريب عمالي طوعي "يتنافى مع الحقائق".

والأويغور مسلمون تعود أصولهم إلى الشعوب التركية (التركستان)، ويعدون أنفسهم أقرب عرقياً وثقافياً إلى أمم آسيا الوسطى، ويشكلون نحو 45% من سكان إقليم شينغيانغ، في حين تبلغ نسبة الصينيين من عرق الهان نحو 40%.

وتسيطر بكين منذ 1949 على إقليم "تركستان الشرقية"، الذي يعد موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة".

وتشير إحصاءات رسمية إلى وجود 30 مليون مواطن مسلم بالبلاد؛ 23 مليوناً منهم من "الأويغور"، في حين تؤكد تقارير أن أعداد المسلمين تناهز 100 مليون، أي نحو 9.5% من مجموع السكان.