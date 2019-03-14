طيارون أميركيون حذّروا من مخاطر «737 ماكس» في أواخر 2018

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أشار عدد كبير من الطيارين الأميركيين أواخر 2018. بناء على قاعدة معلومات من وكالة الفضاء الأميركية، إلى حوادث واجهوها أثناء قيادة طائرات «بوينغ 737 ماكس 8»، التي تحطمت طائرتان منها أخيراً.

وأفادت هذه الوثائق المنشورة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية، أن بعضاً من هذه الحوادث ناجم على ما يبدو عن منظومة التثبيت أثناء الطيران الرامية إلى منع الطائرة من التوقف، وهي السبب في الحادث الدامي لطائرة الـ«بوينغ 737 ماكس 8» للشركة الإندونيسية «لايون إير» في نهاية أكتوبر (تشرين الأول) 2018.

ورفضت وكالة الطيران الاتحادية الأميركية التعقيب «على تعليقات حول تقارير خاصة» بقاعدة المعطيات هذه.

وقالت متحدثة رداً على أسئلة وكالة الصحافة الفرنسية: «نحن لسنا على اطلاع على تقارير خاصة ومؤكدة حول المشاكل التي تحدث مع منظومة التثبيت في تلك الطائرة».

وفي أحد التقارير المؤرخ في نوفمبر (تشرين الثاني) 2018، أي بعد مأساة «لايون إير» التي أودت بحياة 189 شخصاً، وصف مساعد الطيار لطائرة «بوينغ 737 ماكس» حادثاً حصل بعد الإقلاع. وكتب أنّه عندما بلغت الطائرة السرعة المناسبة، «قام الكابتن بتنشيط الطيار الآلي. في غضون ثانيتين أو ثلاث ثوان، بدأت الطائرة في السقوط». وأضاف: «صرخت (نزول)، قبل أن يبدأ نظام تحذير القرب من الأرض في قمرة القيادة في إصدار تحذيرات»، و«قام حينها قائد الطائرة فوراً بفصل الطيران الآلي، وقوّم ارتفاع الطائرة».

وحظرت معظم سلطات الطيران في العالم، باستثناء الأميركية، مؤقتاً تحليق طائرات «بوينغ 737 ماكس» في مجالاتها.