تقرير إسرائيلي يدّعي وجود موقع سوري لإنتاج الصواريخ تغطيه دفاعات روسية

الخليج 365/ بغدادنشر تقرير اسرائيلي صورا التقطتها الأقمار الاصطناعية، اعتبر أنها تعزز احتمال وجود مصنع متطور لإنتاج صواريخ أرض-أرض دقيقة قرب بلدة صافيتا شرقي مدينة طرطوس" الساحلية السورية.

وقال التقرير الذي أوردته القناة 12 الإسرائيلية مطلع شباط الماضي، إن "المخابرات العسكرية الإسرائيلية رصدت محاولات إيرانية جديدة لإنشاء مصنع لإنتاج صواريخ أرض-أرض متطورة ودقيقة على الأراضي السورية بشكل سري".



ووفقا للتقرير، فإن المصنع يبعد 8 كيلومترات فقط عن الحدود اللبنانية ويقع في منطقة خاضعة لسيطرة الحكومة السورية، تغطيها منظومات الدفاع الجوي الروسية".

وجاء في التقرير أيضا أنه تم رصد حافلات عند مدخل الموقع في الأشهر الأخيرة الماضية، حيث يبدو أنها تستخدم لنقل العمال، على غرار وسائل النقل المستخدمة في المنشآت العسكرية، وأنه تم مؤخرا بناء خزان مياه جديد في الموقع، ما يدل على أنه نشط وقيد التطوير".

