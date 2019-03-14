تركيا تعتقل 14 "داعشياً" تسللوا من العراق وسوريا

الخليج 365/ بغدادالقت قوات مكافحة الإرهاب التركية، القبض على 14 "داعشيا" خلال حملة نُفِّذت في العاصمة أنقرة، فيما ذكرت مصادر امنية ان هؤلاء تسللوا من العراق وسوريا.

وقالت المصادر إن "قوات مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أنقرة نفذت مداهمات متزامنة على عدد من المنازل أسفرت عن ضبط 14 من العناصر المشتبه بانتمائها إلى التنظيم داعش وصادرت مواد رقمية ووثائق تروِّج لفكره"، مبينة ان "التحقيقات الأولية أشارت إلى أن الموقوفين دخلوا تركيا بطريقة غير شرعية عبر الحدود مع سوريا والعراق، وتواصلوا مع خلايا داعش داخل البلاد".



وتابعت أن "التحقيقات كشفت أيضاً عن أن المعتقلين، الذين لم يتم الكشف عن جنسياتهم، كانوا من الناشطين في صفوف داعش في كلٍّ من العراق وسوريا، وسيتم ترحيلهم إلى بلدانهم، وهو الإجراء المتبع في تركيا عندما يتعلق الأمر بأنصار داعش الساعين إلى الانضمام للقتال في سوريا دون أن يكونوا من أصحاب المسؤوليات المحددة داخل التنظيم".

وتحمّل تركيا تنظيم "داعش" المسؤولية عن العديد من الهجمات التي وقعت على أراضيها بين عامي 2015 و2017، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص، فيما تتواصل الحملات الأمنية من جانب السلطات في أنحاء تركيا بحثاً عن خلايا نائمة للتنظيم والقضاء عليها.

وتعرضت تركيا خلال السنوات القليلة الماضية لتفجيرات وهجمات مسلحة في أنقرة وإسطنبول ومناطق أخرى، تبنى "داعش" أكبر عدد منها، كان آخرها الهجوم على نادي رينا الليلي، في منطقة أورتا كوي الساحلية في إسطنبول، في ليلة رأس السنة 2017، والذي خلّف 39 قتيلاً و56 مصاباً من جنسيات مختلفة، ونفذه "الداعشي" الأوزبكي عبد القادر مشاريبوف، المكنّى بـ"أبو محمد الخراساني"، الذي كان على صلة بقيادات "داعش" في سوريا.

وتوقفت الاعتداءات منذ هذا الهجوم بسبب الحملات المكثفة للشرطة التركية، وعمليات الدهم شبه اليومية التي تستهدف خلايا "داعش" في أنحاء البلاد، في إجراء وقائي وخطوة استباقية لأي هجمات محتملة.، حيث نفّذت قوات الأمن التركية، منذ ذلك الوقت، أكثر من 20 ألف عملية دهم، تم خلالها القبض على أكثر من 4 آلاف عضو في التنظيم الإرهابي، غالبيتهم من الأجانب، كما تم توقيف 3 آلاف، وترحيل المئات خارج البلاد.

