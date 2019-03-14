قتلى وجرحى بانفجار خط أنابيب للغاز جنوب غربي إيران



أفادت وسائل اعلام، الخميس، بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء تسرب للغاز تسبب بانفجار خط أنابيب في مدينة الأهواز جنوب إيران. الخليج 365/ بغدادأفادت وسائل اعلام، الخميس، بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين جراء تسرب للغاز تسبب بانفجار خط أنابيب في مدينة الأهواز جنوب إيران. وأضافت أن الانفجار تسبب باندلاع حريق في حافلة، فضلا عن اشتعال 3 سيارات. وقال رئيس مركز الطوارئ في إقليم خوزستان: إن الانفجار تسبب بوقوع 5 قتلى وإصابة 6 جرحى على طريق الأهواز- ميناء ماهشهر. وقال مدير الإطفاء في مدينة الأهواز: إن الانفجار ناجم عن تسرب الغاز.





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