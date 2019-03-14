بعد زيارة روحاني.. إلغاء التعامل بالدولار ابرز استراتيجيات ايران الجديدة

الخليج 365/ بغدادأعلن محافظ المصرف المركزي الايراني عبد الناصر همتي، الخميس، أن إلغاء التعامل بالدولار هو من ابرز استراتيجيات ايران الجديدة، وذلك بعد انتهاء زيارة الرئيس الايراني حسن روحاني للعراق التي استمرت ثلاثة ايام ونتجت عن اتفاقيات اقتصادية.

وقال همتي، في تصريح له اليوم، بشأن "الاتفاقات المبرمة مع المسؤولين العراقيين"، إنه "من خلال العملية التي نراها في العلاقات الاقتصادية والتجارية بين ايران والعراق وما هو يتشكل مع باقي دول الجوار كتركيا وأذربيجان وأفغانستان يمكننا ان نعلن عن حدوث تغيير في تركيبة الصادرات وخدماتها والوجهات التجارية لايران".



وأضاف، ان "هزيمة سياسة العقوبات الامريكية تتحقق بشكل عملي وتظهر تداعيات ذلك تدريجياً في تغيير هيكلية التجارة الايرانية".

وتابع، أن "ردة الفعل السريعة للناشطين الاقتصاديين والمؤسسات الحكومية المعنية ستعطي الزخم والسرعة لتحقق هذا التغيير".

وأكد همتي أن "إلغاء التعامل بالدولار مع باقي الدول في المنطقة والعالم هو من ابرز النتائج المهمة لاستراتيجيات ايران الجديدة".

وأنهى الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم امس الأربعاء، زيارته إلى العراق، والتي استمرت ثلاثة أيام، وضمّت إلى جانبه، وفداً وزارياً رفيعاً، وعشرات المستشارين والمسؤولين في قطاعات التجارة والمال والاقتصاد والأمن الإيرانية.

