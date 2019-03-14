سقوط طائرة تدريب عسكرية بالجزائر ومصرع قائدها

أفادت وسائل إعلام جزائرية بسقوط طائرة تدريب بمدينة الطفراوي في ولاية وهران، ومصرع قائدها.

وأوضحت أن سقوط الطائرة التدريبية جاء خلال تمارين طيران ليلية بالمدرسة العليا للطيران، مشيرة إلى أن الطيار هو بوجادي محمد مهدي الطالب بالمدرسة الذي توفي إثر سقوط الطائرة.



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ولم يتضح بعد طراز الطائرة أو سبب سقوطها.





وكانت طائرة مقاتلة من نوع (SU24)، تابعة للقاعدة الجوية لعين وسارة بالناحية العسكرية الجزائرية الأولى سقطت الشهر الماضي أثناء مهمة تدريبية ليلية، وتسبب الحادث في وفاة ضابطين هما القائد ومساعده.

