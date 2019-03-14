ماذا يحدث بعد رفض مجلس العموم اتفاق البريكست؟

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للمرة الثانية، صوّت نواب البرلمان البريطاني ضد اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي الذي توصلت إليه رئيسة الوزراء تيريزا ماي مع الكتلة الأوروبية، فماذا سيحدث بعد ذلك؟

ستستيقظ تيريزا ماي، رئيسة الوزراء البريطانية، من نومها، اليوم الأربعاء، على أمل أن تستعيد شيئا ما خسرته، أمس الثلاثاء، وهو صوتها، حيث كشف صوتها الأجش وهي تلقي كلمتها أمام أعضاء مجلس العموم البريطاني بعد أن تعرض اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، الذي توصلت إليه مع الكتلة الأوروبية، لهزيمة ثانية بفارق 149 صوتا، لمدى الضغوط التي تتعرض لها رئيسة الوزراء بسبب "البريكست"، وقد يساعدها النوم على استعادة صوتها، إلا أنه لن يساعدها في الحصول على دعم البرلمان لخطتها لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

ومع بقاء 16 يوما فقط على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، دارت العديد من التساؤلات حول ماذا سيحدث بعد هذه الهزيمة؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ تقول صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المقرر أن يعقد تصويت على استبعاد فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما وعدت رئيسة الوزراء قبل تصويت

ومع بقاء 16 يوما فقط على موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بشكل رسمي، دارت العديد من التساؤلات حول ماذا سيحدث بعد هذه الهزيمة؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ ماذا سيحدث بعد ذلك؟ تقول صحيفة "الجارديان" البريطانية، إنه من المقرر أن يعقد تصويت على استبعاد فكرة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق، كما وعدت رئيسة الوزراء قبل تصويت أمس الثلاثاء. وإذا تم التصويت بالموافقة على استبعاد هذه الفكرة، فمن المقرر أن يقرر البرلمان إذا ما كان سيؤجل الموعد النهائي للخروج من الاتحاد الأوروبي. ولن يكون أعضاء حزب العمال ملزمين بالتصويت وفقًا لوجهة نظر الحكومة الرافضة للخروج دون اتفاق. وأكدت ماي أنه في حالة الموافقة على استبعاد خيار الخروج دون اتفاق، لن يكون هذا الأمر ملزما للأبد، وأضافت أنه إذا رفض البرلمان استبعاد هذه الفكرة، فستتبنى الحكومة البريطانية هذه السياسة. ماذا يعني هذا بالنسبة لتيريزا ماي؟ ماذا يعني هذا بالنسبة لتيريزا ماي؟ بغض النظر عما سيحدث بعد ذلك، فهو أمر سيئ تماما، فإن خسارة الحكومة في عمليتي تصويت على سياسة رئيسية لها، لم يحدث مع أي حكومة بريطانية معاصرة، ويعد علامة على سقوط الحكومة في أقرب وقت. البرلمان البريطاني يرفض خطة ماي بشأن «بريكست» وكانت هناك العديد من التوقعات تقول إن ماي قد تستقيل إذا فشلت في الحصول على موافقة البرلمان على خطتها، وعلى الرغم من عدم إقدامها على هذه الخطوة بعد الهزيمة، فإن موقفها أصبح ضعيفا للغاية. Advertisements هل يمكن أن تقدم ماي خطتها للبرلمان مرة أخرى؟ هل يمكن أن تقدم ماي خطتها للبرلمان مرة أخرى؟ أشارت الصحيفة البريطانية إلى أن هذا الأمر ليس مستبعدًا، فبعد تصويت البرلمان أمس، لم يستبعد المتحدث باسم ماي هذا الخيار، وأعاد التأكيد على وجهة نظر رئيسة الوزراء بأن الخروج من الاتحاد الأوروبي باتفاق هو خيار جيد، وأن خطتها هي أفضل خطة يمكن التوصل إليها. وأضاف أنه في هذه الأثناء، أمام أعضاء مجلس العموم "قرارات مهمة للغاية يجب اتخاذها". إلى متى يمكن تأجيل "البريكست"؟ الأمر ليس واضحا تماما، ويعتمد في الأساس على موافقة مجلس العموم على هذا الخيار، إلا أن ماي أشارت إلى أنه إذا اضطرت بريطانيا لتأجيل خروجها من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك يجب أن ينتهي قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر عقدها بعد 10 أسابيع. «ملل البريكست» يُصيب البريطانيين.. ورفض واضح لتأجيله إلا أن أي قرار يتخذه مجلس العموم بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، المقرر له 29 مارس الجاري، سيكون من الممكن تعديله. ما الذي سيفعله حزب العمال بعد ذلك؟ ما الذي سيفعله حزب العمال بعد ذلك؟ في حين ما زالت الدعوة لعقد استفتاء ثانٍ على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ضمن مطالب قادة الحزب، فإن جيرمي كوربين، زعيم الحزب، أشار عقب هزيمة ماي، في تصويت الأمس، إلى رغبته في تبني خطة حزب العمال للخروج من الاتحاد الأوروبي، أو الدعوة لانتخابات عامة. ومع ذلك يمكن للأمور أن تتغير سريعا، خاصة أن أعضاء البرلمان عن حزب العمال الذين يطالبون بعقد استفتاء ثانٍ، لم يتراجعوا عن موقفهم بعد. هل ستعقد انتخابات عامة؟ هل ستعقد انتخابات عامة؟ تقول "الجارديان" إن هذا الأمر هو ما كان يحذر من حدوثه العديد من أعضاء البرلمان عن حزب المحافظين الذين ما زالوا يدينون بالولاء لتيريزا ماي، في حالة خسارتها التصويت الأخير. هل تنجح ماي في الحصول على دعم حلفائها الأيرلنديين؟ هذا التحذير لن يلقى صدى بالتأكيد لدى حزب العمال المعارض، الراغب في إسقاط ماي، إلا أنه موجه للمحافظين في البرلمان المعارضين لرئيسة الوزراء. وفي حالة عقد انتخابات عامة، سيتسبب هذا في تأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لفترة أطول مما تريده الحكومة البريطانية.

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