انت الان تتابع بعد حظرها في مصر.. تعرف على عيوب «بوينج 737 ماكس» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

في أقل من 6 شهور تعرضت طائرتان من طراز بوينج 737 ماكس لحوادث قاتلة، الأمر الذي دفع العديد من الحكومات لمنع تحليقها، فما مواصفات هذا الطراز وأبرز عيوبه؟

في صباح الأحد الماضي، استيقظ العالم على فاجعة سقوط طائرة الخطوط الإثيوبية بعد إقلاعها بست دقائق، ما أسفر عن مصرع 149 راكبا وطاقم من 8 أفراد. الحادثة تأتي بعد أشهر قليلة من تحطم طائرة من نفس الطراز تابعة لشركة "ليون إير" الإندونيسية، أسفرت عن مقتل جميع من كانوا على متنها، وأرجعت الشركة الإندونيسية سبب الحادث آنذاك إلى انفجار خزان الوقود، نافية وجود أي مشكلات في الطائرة، إلا أن الحادث الأخير زاد الشكوك المحيطة بهذه الطائرة، حيث قررت العديد من الدول حظر تحليق هذا الطراز في مجالها الجوي لتجنب كوارث جوية أخرى.

كانت مصر آخر من انضم لقائمة البلدان التي حظرت تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 8، في مجالها الجوي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن "تدابير احترازية" لضمان سلامة الركاب. وقالت وزارة الطيران المدني إنها اتخذت هذا القرار بسبب "عدم الوضوح" المحيط بأسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية. وكان كل من الاتحاد

كانت مصر آخر من انضم لقائمة البلدان التي حظرت تحليق طائرات بوينج 737 ماكس 8، في مجالها الجوي، مشيرة إلى أن هذا القرار يأتي ضمن "تدابير احترازية" لضمان سلامة الركاب. وقالت وزارة الطيران المدني إنها اتخذت هذا القرار بسبب "عدم الوضوح" المحيط بأسباب تحطم طائرة الخطوط الجوية الإثيوبية. وكان كل من الاتحاد الأوروبي والهند قد اتخذا إجراءات مشابهة لضمان أمن المسافرين، لينضموا إلى قائمة طويلة من البلدان التي اتخذت هذا القرار؛ مثل الإمارات وبريطانيا والصين. وأشارت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن هيئة الطيران المدني البريطانية، قالت في وقت سابق من اليوم، إنها حظرت تحليق الطائرة داخل مجالها الجوي، مشيرة إلى أنها اتخذت القرار لأنها ليس لديها "معلومات كافية" حول الحادث. وتنفيذا لهذه القرارات عادت طائرة تابعة للخطوط التركية من طراز "بوينج 737 ماكس 8" كانت متجهة إلى مدينة "برمنجهام" البريطانية، إلى إسطنبول مرة أخرى، كما غيرت طائرة تابعة للخطوط النرويجية كانت متجهة إلى تل أبيب من ستوكهولم، وجهتها إلى رومانيا. وعلى الجانب الآخر، أكدت سلطات الطيران الأمريكية أن الطائرة آمنة، ويمكن أن تحلق بشكل طبيعي، على الرغم من الدعوات الموجهة لإدارة الطيران الفيدرالية بـ"تعليق تحليق الطائرات من طراز بوينج 737 ماكس داخل البلاد بشكل مؤقت". مصر تغلق مجالها الجوي أمام طائرات بوينج 737 ماكس ومن جانبها قررت شركة طيران "ساوث ويست"، وهي أكبر شركة تمتلك طائرات "بوينج 737 ماكس 8" في أمريكا، منح المسافرين الحق في تقرير ما إذا كانوا يريدون السفر على متن إحدى طائرات بوينج، أو تغيير حجوزاتهم. في الوقت نفسه طالبت السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن، المرشحة الديمقراطية المحتملة للرئاسة، إدارة الطيران الفيدرالية بحظر تحليق هذه الطائرات. ما الطائرة "بوينج 737 ماكس"؟ ما الطائرة "بوينج 737 ماكس"؟ تقول الإذاعة البريطانية إن أسطول طائرات بوينج 737 ماكس، يعد الأحدث في خط الشركة الناجح "737"، ويضم مجموعة من الطرازات، وهي ماكس 7 و8 و9 و10. ويبلغ طول الطائرة "بوينج 737 ماكس 8"، نحو 39.5 متر، وتضم 210 مقاعد، وقادرة على السفر إلى مسافة تصل إلى 6570 كيلومترا، وتتمتع بتصميم انسيابي لتقليل استهلاك الوقود. وبحلول نهاية يناير الماضي، كانت شركة "بوينج" قد سلمت 350 طائرة من طراز "ماكس 8" من بين 5101 طلبية، كما أنتجت عددا صغيرا من طراز "ماكس 9"، ومن المقرر طرح الطرازين "ماكس 7"، و"ماكس 10"، في السنوات القليلة المقبلة. وكانت الطائرة "ماكس 8" التي تحطمت يوم الأحد، واحدة من 30 طائرة اشترتها الخطوط الجوية الإثيوبية لتوسيع أسطولها، وقالت الشركة إنها خضعت لعملية صيانة صارمة في 4 فبراير الماضي. إغلاق المجال الجوي الهندي أمام طائرات بوينج 737 ماكس Advertisements وبعد تحطم طائرة شركة "ليون إير" الإندونيسية في أكتوبر الماضي، قال المحققون إن الطيارين واجهوا مشكلات مع نظام آلي مصمم لمنع الطائرة من التوقف في الجو، وهي ميزة جديدة تتمتع بها الطائرة. وليس من الواضح حتى الآن ما إذا كان نظام منع التوقف في الطائرة هو السبب في تحطم الطائرة الإثيوبية، إذ قال خبراء الطيران إنهم لا يستبعدون المشكلات الفنية الأخرى أو الأخطاء البشرية. يذكر أن شركة "بوينج" قد أشارت خلال الأشهر القليلة الماضية إلى أنها تقوم بتطوير "برنامج التحكم في الطيران" للطائرة، إلا أنها أكدت أنها واثقة بأنها آمنة للتحليق. وكانت القيمة السوقية للشركة الأمريكية، قد خسرت أكثر من 27 مليار دولار منذ إغلاق التداول يوم الجمعة. كيف تختلف هذه الطائرة عن الطرازات السابقة؟ كيف تختلف هذه الطائرة عن الطرازات السابقة؟ نقلت "بي بي سي" عن جيري سوجاتمان، الخبير في شؤون الطيران، قوله إن محرك الطائرة "737 ماكس" "وُضع في مكان أبعد وأعلى بالجناح، مقارنة بالإصدار السابق من الطائرة، وهذا يؤثر في توازن الطائرة". وأشارت لجنة سلامة المواصلات الوطنية الإندونيسية إلى أن طائرة شركة "ليون أير" التي سقطت في أكتوبر الماضي، شهدت "مدخلات خاطئة" من أحد المستشعرات المصممة لتنبيه الطيارين إذا كانت الطائرة معرضة لخطر التوقف. «بينهم 6 مصريين».. تعرف على ضحايا طائرة إثيوبيا يعمل المستشعر والبرامج المتصلة به بطريقة مختلفة عن طرازات "بوينج 737" السابقة، ولكن لم يتم إخبار الطيارين بذلك، وفي غضون أيام من تحطم طائرة الشركة الإندونيسية أصدرت "بوينج" نشرة لشركات الطيران بالتحديثات. بعد ذلك، أصدرت سلطات الطيران الأمريكية إشعارا طارئا لشركات الطيران الأمريكية بشأن هذا المستشعر الذي يسمى جهاز استشعار "زاوية الهجوم". وقالت إدارة الطيران الفيدرالية إنه "إذا لم يتم الانتباه لحالة المستشعر، فيمكن أن يتسبب في صعوبة تحكم طاقم الطائرة في الطائرة، وميل مقدمة الطائرة بشكل كبير، وفقدان هائل في الارتفاع". كيف ردت بوينج؟ كيف ردت بوينج؟ في بيان صدر يوم الأحد، قالت بوينج إن "الفريق الفني للشركة مستعد لتقديم المساعدة الفنية بناءً على الطلب، وتحت إشراف مجلس سلامة النقل الوطني الأمريكي". كما أعربت عن "تعاطفها الصادق مع عائلات وأحباء الركاب وطاقم الطائرة المنكوبة، وعلى استعداد لدعم فريق الخطوط الجوية الإثيوبية". وكانت طائرات "بوينج 737 ماكس" أسرع الطائرات مبيعا في تاريخ "بوينج"، حيث تم طلب أكثر من 4500 طائرة من 100 شركة طيران مختلفة حول العالم. تحطم الطائرة الإثيوبية..«بوينج» أمام اتهامات وقرارات ومن المتوقع أن تحدد النتائج الأولية للتحقيق الدائر حول سقوط الطائرة الإثيوبية، الإجراءات التي ستتخذها الحكومات وشركات الطيران حول العالم تجاه هذا الطراز.

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