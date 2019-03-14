قتلى ومصابون في انفجار خط أنابيب للغاز بجنوب غرب إيران

جدة - عمرو شويل طهران - الخليج 365:

لقي 6 أشخاص مصرعهم، اليوم، في انفجار خط أنابيب للغاز بجنوب غرب إيران، حسبما أعلنت وسائل إعلام إيرانية.

وكانت وكالة الطلبة الإيرانية للأنباء ذكرت، قبل قليل، أن شخصين على الأقل لقيا حتفهما، اليوم، في انفجار بخط أنابيب للغاز في جنوب غرب البلاد.

وقالت الوكالة “يربط خط الأنابيب شبكة الغاز من مدينة ماهشهر إلى مدينة الأهواز… قُتل طفل وامرأة في الانفجار”.