إيران.. مقتل وإصابة 11 شخصا بانفجار خط أنابيب نقل الغاز في الأحواز

قتل وأصيب عدد من الأشخاص جراء انفجار خط أنابيب للغاز غرب إيران اليوم الخميس، 14/آذار/2019. وقالت وسائل إعلام إن خمسة أشخاص قتلوا فيما أصيب ستة آخرون جراء انفجار انبوب لنقل الغاز في الأحواز جنوب غربي إيران. وأضافت أن المصابين نقلوا إلى المستشفى وأن بينهم أشخاص في حالة خطرة. ولم ترد أنباء حتى اللحظة عن سبب الانفجار الذي وقع في خط أنابيب نقل الغاز.

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