تميم يوقع عقدا لشراء دبابات تركية أنتجت بتمويل قطري

قالت صحيفة ديلي صباح التركية، إن قطر وقعت اتفاقية لشراء أول دبابة قتال رئيسية محلية الصنع في تركيا، وهي ألتاي.

ووفق ما نقلت الصحيفة عن نائب رئيس حزب "العدالة والتنمية" لحاكم، علي إحسان يافوز، فإنه وفقًا للاتفاقية، ستشتري قطر ما يصل إلى 100 دبابة من تركيا، تتسلم 40 منهم في المرحلة الأولى.

ولفت يافوز إلى أنه بعد التسليم الأول، سيبدأ استخدام المحركات المحلية في الدبابات. حاليًا، يتم تشغيل النموذج الأولي لــ ألتاي بواسطة محرك ديزل بقوة 1500 حصان من شركة MTU Friedrichshafen GmbH الألمانية.

ووُقِع عقد الإنتاج الشامل للدبابات القتالية من الجيل الجديد في نوفمبر الماضي، بين رئاسة الصناعات الدفاعية التركية (SSB) والشركة المصنعة للمركبات المدرعة المحلية "BMC"، التي تستحوذ وزارة الدفاع القطرية على 49% من أسهمها.

وجاء التمويل القطري لإنتاج الدبابة التركية عبر شراكتها في "BMC"، بعد انسحاب أحد كبار مزودي السلاح لتركيا، مجموعة الدفاع الألمانية "راينميتال"، عن مشاريع الدبابات المشتركة مع أنقرة.