بحث العلاقات الثنائية بين وزيري خارجية الإمارات والمكسيك

أكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية الإمارات، بالتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات بين الإمارات والمكسيك خلال السنوات الماضية في ظل دعم ورعاية من قيادتي البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معالي مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون وزير العلاقات الخارجية المكسيكي.

وجرى خلال اللقاء - الذي عقد في إطار زيارة سموه الرسمية إلى المكسيك - بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والسبل الكفيلة بتعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها التجارية والاقتصادية والسياسية والثقافية.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الإماراتية "وام"، مؤكدا سموه أهمية تعزيزها وتنمية أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات بما يعود بالخير على شعبي البلدين.

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من جانبه رحب معالي مارسيلو لويس إبرارد كاساوبون بزيارة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان .. مؤكدا أهميتها في تعزيز التعاون المشترك بين البلدين.. مشيدا بالمكانة الرائدة التي تحظى بها دولة الإمارات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل .. وقع سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومعالي لويس إبرارد كاساوبون على مذكرة تفاهم بشأن التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الدولة ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة المكسيكية.

كما أقام معالي لويس إبرارد كاساوبون مأدبة غداء تكريما لسموه والوفد المرافق له بحضور سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية.

كما حضر من الجانب المكسيكي .. معالي الدكتور فيكتور مانويل فيلالوبوس ارامبولا وزير الزراعة والتنمية الريفية وسعادة جوليان فنتورا فاليرو نائب وزير العلاقات الخارجية المكسيكي وسعادة مارثا ديلغادو بيرالتا نائبة وزير الخارجية للشؤون المتعددة الأطراف وحقوق الإنسان ولورا ايلينا كاريلو كوبيلاس المديرة التنفيذية للوكالة المكسيكية للتعاون الإنمائي الدولي وروخيليو خيمينز بونس مدير مؤسسة فوناتور المكسيكية.