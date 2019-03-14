سقوط طائرة عسكرية تدريبية بالجزائر ومقتل قائدها

سقطت طائرة تدريب عسكرية بالجزائر، اليوم الخميس، وسط أنباء عن مصرع قائدها.
ووفق متابعة "الخليج 365"، أعلنت وسائل إعلام جزائرية، ، سقوط طائرة تدريب عسكرية في وهران ومقتل قائدها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.
ووتواصل المظاهرات في الجزائر رغم إعلان الرئيس بوتفليقه عدم نيته للترشح لفترة جديدة.
وكانت بعض أحزاب المعارضة في الجزائر وكذلك العديد من مستخدمي الإنترنت انتقدت تصريحات إيمانويل ماكرون ووزير الخارجية جان إيف لودريان حول القرارات التي اتخذها عبد العزيز بوتفليقة لتهدئة الأوضاع في البلاد. فرأت فيها أطراف المعارضة مساندة للسلطة الجزائرية في "الالتفاف على مطالب الشعب".
أبدت بعض أحزاب المعارضة في الجزائر استياءها من تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ووزير خارجيته جان إيف لودريان بعد إعلان الرئيس بوتفليقة في 11 مارس/آذار تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 18 أبريل/نيسان المقبل وعدم الترشح لعهدة رئاسية خامسة.
الرئيس الفرنسي وصف قرار بوتفليقة بأنه يفتح "فصلا جديدا في تاريخ الجزائر"، داعيا إلى "فترة انتقالية معقولة". أما جان إيف لودريان، فقد أشاد "بإعلان الرئيس بوتفليقة عن عدم ترشحه لولاية رئاسية خامسة وعن اتخاذ إجراءات لتجديد النظام السياسي في الجزائر" معربا عن أمله في أن "تبدأ ديناميكية جديدة تستجيب للتطلعات العميقة للشعب الجزائري".
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