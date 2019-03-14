المغرب يعلن تفكيك خلية إرهابية تابعة لتنظيم داعش

أعلن المغرب، اليوم الخميس، تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم "داعش" الإرهابي.

ووفق بيان لوزارة الداخلية المغربية فإنها "تمكنت صباح اليوم من تفكيك خلية إرهابية، بمدن الجديدة وسيدي بنور (وسط) والمحمدية (شمال) ومراكش (وسط)".

وأوضحت أنها "تتكون من 6 عناصر متطرفة تتراوح أعمارهم بين 27 و40 سنة، من بينهم معتقل سابق بمقتضى قانون مكافحة الإرهاب، كان على صلة بعناصر تنشط بفرع داعش بليبيا".

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وأشارت إلى أن "المتابعة الأمنية الدقيقة مكنت من كشف انخراط المشتبه فيهم الذين أعلنوا ولاءهم لداعش، في الأجندة التخريبية لهذا التنظيم الإرهابي، وذلك من خلال سعيهم للتخطيط لعمليات إرهابية بالمملكة".

ولفتت إلى أنه "تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدابير الحراسة النظرية في إطار البحث الذي يجري معهم تحت إشراف النيابة العامة المختصة".

وبحسب إحصاءات سابقة لوزارة الداخلية المغربية، فإنها تمكنت من تفكيك 16 خلية إرهابية خلال 2016، كانت تعد لارتكاب أعمال إجرامية تستهدف أمن وسلامة المملكة، مقابل 23 خلية خلال 2015.