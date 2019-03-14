عاجل.. سقوط طائرة تدريب عسكرية في الجزائر ومقتل قائدها

أعلنت وسائل إعلام جزائرية، اليوم الخميس، سقوط طائرة تدريب عسكرية في وهران ومقتل قائدها، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية، في خبر عاجل لها.

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