شكرا لقرائتكم 6 قتلى و5 جرحى في انفجار بأنابيب للغاز في إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قُتل 6 أشخاص وجُرح 5 آخرون، الخميس، في انفجار وقع بخط أنابيب للغاز بالطريق السريع بين مدينة الأحواز ومدينه ماهشهر جنوب غرب إيران وفق ما ذكرته وكالة "إيسنا".

فيما ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية عن قائد الإطفاء في مدينة الأحواز، علي طورابور، قوله إن عدد المصابين لا يزال مجهولا، مشيرا إلى أن حافلة وشاحنة وسيارة خاصة اشتعلت فيها النيران أيضاً.

هذا وتفتقر إيران لتدابير السلامة، ومعرضة لخطر كبير في مثل هذه الحوادث بسبب بنيتها التحتية المتداعية.