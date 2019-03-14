شكرا لقرائتكم معركة الباغوز.. تقدم لـ"قسد" وهجمات معاكسة لداعش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان استمرار الاشتباكات والعمليات العسكرية في منطقة مزارع الباغوز بالريف الشرقي لدير الزور بين قوات سوريا الديمقراطية وتنظيم "داعش".

وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية، التي تحاصر آخر جيب للتنظيم" شرق سوريا، أنها تقدمت داخل الجيب بعد اشتباكات وضربات جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

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وواصلت "سوريا الديمقراطية" هجومها وتمكنت من تحقيق تقدم في عدد من النقاط ضمن منطقة مزارع الباغوز وتثبيت السيطرة فيها، ما دفع "داعش" ومن تبقى من عناصره إلى تنفيذ هجمات معاكسة مستخدمين العربات المفخخة والانتحاريين.

وفجر 5 عناصر من "داعش" على الأقل أنفسهم بأحزمة ناسفة وعربات مفخخة، ما أسفر عن مقتل 11 عنصراً على الأقل من "سوريا الديمقراطية"، وإصابة آخرين بجروح، فيما قتل 16 عنصراً من التنظيم، وفق المرصد.

ولا تزال الاشتباكات مستمرة بين الطرفين في محاولة لتحقيق مزيد من التقدم وإجبار من تبقى من التنظيم على الاستسلام أو الخروج، من أنفاقه وخنادقه التي يتوارى فيها.