شكرا لقرائتكم العيبان: السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة بقضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر العيبان، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي.

وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي إلى الآن، وقال "بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي".

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من جانبه، أكد العيبان أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون.

وقال إن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة السعودية.

وفي الملف اليمني قال: "تحالف دعم الشرعية ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".