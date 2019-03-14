شكرا لقرائتكم العيبان: السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة بقضية خاشقجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية، بندر العيبان، أن بلاده اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية خاشقجي.
وأكد العيبان في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، أنه تم عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي إلى الآن، وقال "بلادي ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي".
من جانبه، أكد العيبان أنه لا يوجد أي معتقلات سرية في السعودية، لأنها تخالف القانون.
وقال إن بعض التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمة السعودية.
وفي الملف اليمني قال: "تحالف دعم الشرعية ملتزم بالقانون الدولي لحقوق الإنسان".
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