الصحة: تزويد الوحدات بكوبونات صرف ألبان الأطفال وتوفيرها للمنتفعين مجانا

كتب: وليد عبد السلام



أكدت وزارة الصحة والسكان، تزويد الوحدات الصحية بالجمهورية بكميات من ألبان الأطفال شبيهة لبن الأم، لصرفها بالكوبونات المربوطة بالرقم القومى لولى أمر الطفل المستحق.

وقال مصدر مسئول بوزارة الصحة والسكان، لـ"اليوم السابع"، إن الوزارة وفرت كميات كبيرة من الكوبونات للمنتفعين، لافتًا إلى أن الكوبون يصرف بالمجان.

وأوضح المصدر، أن الألبان سليمة وآمنة وبجودة عالية وتستهدف تعويض الطفل عن لبن الأم، مؤكدًا أن الوحدات لا تقوم بصرف أى ألبان إلا إذا كان الطفل خاضعًا لكافة الاشتراطات.