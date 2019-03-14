إرسال الصندوقين الاسودين لطائرة البوينغ المنكوبة جواً الى باريس

اعلنت الخطوط الجوية الإثيوبية الخميس أن صندوقي تسجيل بيانات رحلة طائرة البوينغ 737-ماكس8 التي تحطمت وعلى متنها 157 شخصا، أرسلا إلى باريس للتحليل.

وكتبت الخطوط الجوية على حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، "توجه وفد إثيوبي بقيادة مكتب التحقيق في الحوادث مع مسجل بيانات الرحلة ومسجل أحاديث قمرة القيادة إلى باريس بفرنسا لإجراء التحقيقات".

وتتزايد المطالب الملحة لمعرفة أسباب كارثة التحطم الأحد التي حملت العديد من الدول والشركات إلى وقف استخدام ذلك النوع من الطائرات أو حظرت تحليقها في أجوائها، بعد أن تبين أن الطائرة واجهت صعوبات مماثلة لتلك التي تعرضت لها طائرة "لايون اير" الإندونيسية التي كانت من الطراز نفسه وتحطمت في تشرين الأول بعد دقائق قليلة على الإقلاع.