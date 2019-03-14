وزارة النقل السورية: عودة الرحلات بين أبو ظبي واللاذقية

أعلنت وزارة النقل السورية عن "عودة الرحلات بين العاصمة الإماراتية أبو ظبي ومدينة اللاذقية وبالعكس ابتداء من يوم الثلاثاء 26 آذار الحالي.

وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن "هذه الرحلات ستكون كل يوم ثلاثاء بهدف تغطية الطلب الكبير على السفر من الإمارات إلى سوريا وخاصة في ظل وجود جالية سورية كبيرة موزعة في الإمارات، ومع بدء فصل الربيع واقتراب العطلة الصيفية".

وأشارت الى أن "هذه الرحلة تضاف إلى الرحلة الأسبوعية التي استمرت السورية للطيران بتسييرها من الشارقة إلى اللاذقية وبالعكس كل يوم جمعة"، لافتةً إلى أن "مطار الباسل (في اللاذقية)، يخدم شرائح كبيرة من الراغبين بالقدوم إلى سوريا نظرا لقربه من محافظات حلب وحماة وطرطوس وحمص".

وأشارت إلى أن "إعادة تشغيل خط أبو ظبي، سيؤمن إيرادات إضافية لمؤسسة الطيران العربية السورية، وسيخفف على القادمين عناء الخيار الثاني وهو مطار بيروت ما يوفر الوقت والجهد عليهم".

كما أوضحت أن "الشركة السورية للطيران، تعمل على تشغيل 3 محطات أخرى من اللاذقية إلى القاهرة والدوحة والكويت وبالعكس، كما تدرس في الوقت ذاته تشغيل رحلة أسبوعية إلى موسكو مع بداية فصل الصيف".