لفت رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "أننا سندرس التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة وبعض هذه التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمتنا"، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا أي معتقلات سرية لأنها تخالف القانون".
وأشار إلى أن "السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، لافتاً إلى أن "القضاء عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي حتى الآن"، مؤكداً أن "السعودية ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي".
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤول سعودي: نرفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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