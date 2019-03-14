مسؤول سعودي: نرفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي

لفت رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية بندر بن محمد العيبان أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى "أننا سندرس التوصيات التي قدمتها الأمم المتحدة وبعض هذه التوصيات الأممية تتعارض مع أنظمتنا"، مشيراً إلى أنه "ليس لدينا أي معتقلات سرية لأنها تخالف القانون".

وأشار إلى أن "السعودية اتخذت الإجراءات اللازمة في قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي"، لافتاً إلى أن "القضاء عقد 3 جلسات في قضية خاشقجي حتى الآن"، مؤكداً أن "السعودية ترفض بشكل قاطع أي حديث عن تدويل قضية خاشقجي".