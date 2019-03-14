حصيلة انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس يرتفع إلى تسعة قتلى

ارتفعت حصيلة انهيار مبنى يضم مدرسة في لاغوس، أكبر مدن نيجيريا إلى تسعة قتلى، بعد انتشال جثة من تحت أنقاض المبنى المتداعي في منطقة جزيرة لاغوس، صباح الاربعاء، وفق ما أفاد عناصر المنسق في وكالة إدارة الطوارئ الوطنية ابراهيم فارينلويي لوكالة فرانس برس.

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