قوات سوريا الديمقراطية: مقتل 15 من داعش في الباغوز

أعلنت قوات سوريا الديمقراطية "قسد" عن "مقتل 15 من تنظيم "داعش" الارهابي في الباغوز"، مشيرة إلى "أنها تقدمت بعمق مناطق داعش وأقامت نقاطا جديدة"، لافتةً "التحالف الدولي شن غارات جديدة على داعش في الباغوز".

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