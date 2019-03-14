مجلس الأمن يستثني جهات إنسانية من العقوبات المفروضة على بيونغ يانغ

منحت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن الدولي إعفاءات لخمس جهات إنسانية تقدم المساعدات لكوريا الشمالية، واستثنتها من العقوبات المفروضة على المتعاملين مع بيونغ يانغ. وبين الجهات المعفية من العقوبات، منظمة Premiere Urgence Internationale الفرنسية غير الحكومية المعنية بأغذية الأطفال، وTriangle Generation Humanitaire المعنية برعاية المسنين.
كما سمحت اللجنة الأممية لصندوق السكان بإرسال مواد الصحة الإنجابية في حالات الطوارئ، وكذلك لمنظمة First Steps Health Society الكندية و"أطباء بلا حدود" الدولية، بتصدير معدات طبية إلى الشمال.
ووصل العدد الإجمالي للإعفاءات الإنسانية المتعلقة بكوريا الشمالية السارية حاليا إلى 20، مع العلم أن تلك الإعفاءات تكون سارية لمدة 6 أشهر.
جدير بالذكر أن مجلس الأمن كان قد فرض عام 2017 عقوبات اقتصادية وتجارية اعتبرت الأشد من نوعها في القرن الـ21 على بيونغ يانغ، لاستمرار حكومة كوريا الشمالية بتجاربها النووية والصاروخية.
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