موغيريني: أكثر من 50 دولة و30 منظمة تشارك في مؤتمر دعم سوريا

لفتت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية والأمنية فيديريكا موغيريني إلى أن "أكثر من 50 دولة و30 منظمة تشارك في مؤتمر دعم سوريا"، مشيرةً إلى أن "مؤتمر دعم سوريا يهدف إلى حشد الدعم السياسي الدولي لمسار جنيف"، موضحةً أن "المؤتمر يسعى إلى حشد الدعم المالي لضمان تدفق المساعدات الإنسانية داخل سوريا وخارجها".

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