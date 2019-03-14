أبو زيد: 14 آذار 1989 جسّد ارادة جنرال وشعب عظيم بالحرية والسيادة

أشار النائب السابق أمل ابو زيد في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي بذكرى 14 آذار 1989، إلى ان "14 آذار 1989 جسّد ارادة جنرال وشعب عظيم بالحرية والسيادة والاستقلال وبلبنان قوي ، وإستمرت الشعلة متوقّدة حتى 14 آذار 2005 وتُوّجت بتحرير لبنان ".

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