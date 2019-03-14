الرئيس عون استقبل وفداً من نواب "اللقاء التشاوري" وسيزار أبي خليل

استقبل رئيس الجمهورية ميشال عون وفداً من نواب "اللقاء التشاوري" ووزير الدولة لشؤون التجارة الخارجية الوزير حسن مراد. كما التقى عضو تكتل "لبنان القوي" النائب سيزار ابي خليل وبحث معه الاوضاع العامة في البلاد.

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