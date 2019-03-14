السيد: الدولة ميؤوس منها وتستحق الحرق

رأى النائب جميل السيد، في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "حتى يتجرأ قضاة وضباط على التزوير لحماية العصابات، ويتجرأ مدراء وجامعات على تزوير شهادات، ويستبيح زعماء ووزراء مال الدولة والناس، وتسرق موظفة حكومية أدوية سرطان الفقراء وتبيعها، ويصبح رجال الدين سماسرة للزعماء، فيما لم يسجن كبير واحد منهم، فمعناها دولة ميؤوس منها وتستحق الحرق".

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