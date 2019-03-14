أهالي بلدة الكنيسة طالبوا وقف تدفق المياه المبتذلة من محطة تكرير الصرف

طالب أهالي بلدة الكنيسة بـ"وقف تدفق المياه المبتذلة من محطة تكرير الصرف الصحي في إيعات التي وصلت الى بلدتهم بعد مرور عدة اشهر على توقف المحطة عن العمل"، مناشدين المعنيين في وزارات البيئة والزراعة والداخلية انقاذهم من الأمراض الناتجة عن المياه الاثنة".
ولفت مختار البلدة نواف زعيتر إلى أنه "منذ اربعة اشهر والبلدة تعاني من هذه المشكلة التي لوثت البيئة واصاب اهالي البلدة ما أصابهم من أمراض وعلى الرغم من المراجعات لم يتم حل المشكلة وإعادة تشغيل المحطة"، مناشداً الوزراء المعنيين واتحاد البلديات وضع حل جذري لهذه المحطة.
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