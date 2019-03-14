أفادت المديرية العـامة لقوى الأمـن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة بأنه "توافرت معلومات لشعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي عن قيام اشخاص بشراء عبر مواقع الانترنت ادوات الكترونية وألبسة، مستخدمين بطاقات مصرفية عائدة لأشخاص دون علمهم، وذلك بطريقة احتيالية وبتاريخ 12/3/2019 وفي محلة المرج، ونتيجة لعمليات الرصد والمتابعة، تمكنت دورية من هذه الشعبة من توقيف السوريين ا. ن. من مواليد عام 2000 وع. ع. من مواليد عام 2002 وبالتحقيق معهما، اعترف الاول بإقدامه على تصوير بطاقات مصرفية عائدة لأشخاص يحضرون الى محطة يعمل فيها بهدف غسل سياراتهم، وإرسالها عبر تطبيق "الواتس اب" الى الموقوف الثاني، الذي بدوره يشتري بواسطتها ادوات الكترونية والبسة عبر الانترنت، وبعد استلامها يقوم بعرضها للبيع عبر موقع مخصّص لبيع وشراء المنتوجات والبضائع واودعا القضاء المختص، بناء على اشارته".

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كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن: توقيف شخصين بجرم تصوير بطاقات ائتمانية والشراء بواسطتها عبر الأنترنت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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