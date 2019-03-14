الكونغرس يقر مشروع قانون ينهي دعم التحالف الذي تقوده السعودية باليمن

أقر مجلس الشيوخ الأميركي مشروع قانون ينص على قطع المساعدات العسكرية عن الحرب التي يشنها التحالف العربي بقيادة السعودية في اليمن.

وصوت أعضاء المجلس بأغلبية 54 صوتا مقابل 46 في المجلس المؤلف من 100 عضو لصالح مشروع القانون.

ويسعى مشروع لمنع القوات الأميركية من أي نوع من المشاركة في الصراع بما في ذلك توفير دعم للضربات الجوية السعودية على صعيد الاستهداف دون تفويض من الكونغرس.

ومن المقرر أن يتم طرح مشروع القرار على مجلس النواب، حيث من المرجح أن يمر، إذ يسيطر الديمقراطيون على المجلس.