عمال يعتصمون في شكا احتجاجا على اغلاق المقالع والكسارات التي يعملون بها

قطع بعض العمال أوتوستراد شكا باتجاه طرابلس جزئيا احتجاجا على اغلاق المقالع والكسارات التي يعملون بها. وتعمل عناصر من فصيلة شكا ومفرزة سير اميون على تسهيل حركة المرور في المحلة.

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