عبدالله: 14 آذار ستبقى محطة نضالية مشرفة في الوجدان الوطني اللبناني

أكد النائب بلال عبدالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "ذكرى الرابع عشر من آذار، ستبقى محطة نضالية مشرفة في الوجدان الوطني اللبناني، مع كل ما رافقها وتبعها من أحداث وتداعيات، مع تمسكنا كحزب تقدمي اشتراكي بالوحدة الداخلية، وحرصنا على تحصين الاستقرار والأمن، كاساس لدعم صمود المواطن في مواجهة الأعباء الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة".

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