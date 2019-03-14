فرج عامر يشيد بدعوة اليابان للرئيس السيسي لحضور قمة العشرين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ميرا إبراهيم:
أشاد المهندس محمد فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بدعوة اليابان للرئيس عبدالفتاح السيسي، لحضور قمة مجموعة العشرين التي تتولى اليابان رئاستها حاليًا.
وأوضح عامر، في بيان، الخميس، أن مشاركة مصر في هذه القمة بحضور رؤساء أقوى 20 اقتصادًا على مستوى العالم، يفتح العديد من العلاقات والتعاون بين مصر وهذه الدول في مجالات التنمية الاقتصادية والصناعية.
وأشار إلى أن دعوة مصر لهذه القمة، يستند بشكل مباشر لمكانتها في أفريقيا ورئاستها للاتحاد الأفريقي ولعرض تجربة مصر التنموية الواعدة للإصلاح الاقتصادي الشامل ورؤيتها لسبل تعزيز الجهود الدولية لدفع مساعي التنمية في القارة الأفريقي.
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