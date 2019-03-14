رئيس "الدلتا للسكر" يتفقد مصنع الشركة فجرًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- عايدة رضوان:

تفقد الدكتور أحمد أبواليزيد، في جولة ميدانية فجر اليوم الخميس، خطوط إنتاج مصنع الشركة بمحافظة كفر الشيخ؛ للاطمئنان على انتظام توريد محصول البنجر من المزارعين وإنتاج السكر المحلي؛ خاصة بعد تطوير خطوط الإنتاج ورفع الطاقة الإنتاجية للمصنع لاستيعاب أكثر من 20 ألف طن بنجر يوميا.

وحسب بيان، اليوم، وجه الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، باستمرار تيسير إجراءات استلام محصول البنجر من المزراعين حتى نهاية الموسم الحالي، وصرف مستحقاتهم أولًا بأول، والعمل على إنتاج السكر المحلي؛ لتوفيره للمواطنين بشكل مستمر سواء من خلال طرحه على بطاقات التموين ضمن المقررات أو من خلال المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة والأسواق.

وتفقد "أبواليزيد"، مزارع أراضي بنجر السكر للاطمئنان على إنتاجية البنجر، والتي تتراوح من 20 طنًا إلى 21 طنًا للفدان، خلال الموسم الحالي، على عكس السنوات الماضية والتي كانت تتراوح من 17 إلى 18 طنًا؛ نتيجة توفير الشركة أصنافًا جيدة من التقاوي للمزراعين.​