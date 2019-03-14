البورصة تتراجع مع بداية تعاملات الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 بنسبة 0.13% مع بداية تعاملات اليوم الخميس، إلى مستوى 15106 نقطة. بينما ارتفع المؤشر EGX70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 0.09%، ومؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنحو 0.13%. هبط أيضا مؤشر EGX30 CAPPED محدد الأوزان مع بداية التعاملات بنسبة 0.07%. وكان المؤشر الرئيسي للبورصة EGX30 هبط بنسبة 0.09% إلى مستوى 15125 نقطة، بنهاية تعاملات أمس الأربعاء، بضغط من مبيعات أجنبية وعربية.

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