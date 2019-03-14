وزيرة خارجية النمسا تلتقي الرئيس الروسي خلال زيارتها الأخيرة لموسكو

أعلنت وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، اليوم الأربعاء، أنها التقت مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارتها إلى موسكو يومي 11-12 مارس

الحالي، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.وقالت الوزيرة للصحفيين :"لقد تم بحث الوضع السياسي العالمي، مجرد حديث جيد، استغرق الاجتماع ساعةونصف".يذكر أن وزيرة خارجية النمسا كارين كنايسل، قامت بزيارة إلى العاصمة الروسية موسكو يومي 11-12 مارس الحالي، وعقدت جلسة مباحثات مع نظيرها الروسي، سيرجي لافروف.