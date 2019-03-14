مصادر عسكرية أفغانية: مقتل عشرات المسلحين من طالبان في عمليات متفرقة بالبلاد

قالت مصادر عسكرية أفغانية، اليوم الخميس، إن عشرات المسلحين من حركة طالبان من بينهم ثلاثة قادة قتلوا خلال عمليات وغارات جوية شنتها القوات الخاصة الأفغانية مؤخرا، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وأضافت المصادر ، أن القوات الخاصة شنت غارة على منطقة في إقليم
وذكرت أن سبعة مسلحين قتلوا من الحركة إثر غارة جوية استهدفت منطقة "تشيمتال" في إقليم بلخ شمال البلاد.
كما شنت القوات الخاصة الأفغانية غارات
وفي غارة استهدفت إقليم هلمند جنوب البلاد، قُتِلَ 11 مسلحا من طالبان، كما تم تدمير مخبأ آخر للأسلحة ومتفجرات، وقُتِلَ 15 مسلحًا من الحركة في غارات جوية استهدفت منطقتين أخريين في الإقليم ذاته.
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