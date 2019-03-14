الحكومة الفنزويلية تعلن عودة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد

استأنفت المؤسسات الحكومية وجميع المرافق الفنزويلية عملها، اليوم الخميس، بعد توقف دام أسبوعا؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس الجاري؛ وذلك وفقا لما أعلنه وزير الإعلام خورخي رودريجيز، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقال رودريجيز إن "الرئيس نيكولاس مادورو قرر استئناف الأنشطة

المدرسية والعمل اليوم" ، مشيرا إلى أن التيّار الكهربائي تمت استعادته بنسبة 100% في كل أنحاء البلاد.وكانت الحكومة الفنزويلية علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب أيضا في إغلاق كل المتاجروتوقف الخدمات ، حيث اتهمت السلطات الفنزويلية والرئيس نيكولاس مادورو الولايات المتحدة بشن هجوم سيبراني على محطة كهرومائية تزود معظم مناطق البلاد بالطاقة الكهربائية.من جانبها، حملت المعارضة الفنزويلية السلطات الحكومية مسؤولية انقطاع الكهرباء، متهمة إياها بالتقاعس والفساد.وقد عاد التيار الكهربائي تدريجيا منذ مساء الاثنين الماضي في كاراكاس وفي معظم ولايات البلاد، باستثناء الولايات الغربية، وخاصّة في منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.