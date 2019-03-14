الحكومة الفنزويلية تعلن عودة الكهرباء في جميع أنحاء البلاد

استأنفت المؤسسات الحكومية وجميع المرافق الفنزويلية عملها، اليوم الخميس، بعد توقف دام أسبوعا؛ جراء انقطاع التيار الكهربائي الذي أصاب البلاد بالشلل منذ السابع من مارس الجاري؛ وذلك وفقا لما أعلنه وزير الإعلام خورخي رودريجيز، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
وقال رودريجيز إن "الرئيس نيكولاس مادورو قرر استئناف الأنشطة
وكانت الحكومة الفنزويلية علقت كل أنشطة الإدارة العامة والمدارس في أعقاب انقطاع التيار الكهربائي، الذي تسبب أيضا في إغلاق كل المتاجر
من جانبها، حملت المعارضة الفنزويلية السلطات الحكومية مسؤولية انقطاع الكهرباء، متهمة إياها بالتقاعس والفساد.
وقد عاد التيار الكهربائي تدريجيا منذ مساء الاثنين الماضي في كاراكاس وفي معظم ولايات البلاد، باستثناء الولايات الغربية، وخاصّة في منطقة ماراكايبو النفطيّة على الساحل.
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