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إثيوبيا تُرسل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى فرنسا لفحصهما

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 أعلنت الخطوط الجوية الأثيوبية أن الصندوقين الأسودين للطائرة الإثيوبية المنكوبة تم إرسالهما إلى فرنسا من أجل فحصهما والوقوف على أسباب الحادث، وفقًا لوكاللة أنباء الشرق الأوسط.
 ذكرت الخطوط الجوية الإثيوبية - في بيان اليوم الخميس - أن وفدًا إثيوبيًا بقيادة

مكتب التحقيق في الحوادث قام بنقل الصندوقين الأسودين اللذين انتشلا من موقع تحطم الطائرة (بوينيج 737 ماكس 8) هما مسجل بيانات الرحلة، ومسجل صوت قمرة القيادة، إلى العاصمة الفرنسية باريس؛ بهدف
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إجراء التحقيقات اللازمة.
 يذكر أن 157 شخصًا لقوا مصرعهم، يوم الأحد الماضي، في تحطم طائرة تابعة للخطوط الجوية الإثيوبية بعد مرور دقائق على إقلاعها من مطار العاصمة الإثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة الكينية نيروبي.
 كانت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية قررت، أمس الأربعاء، إرسال الصندوق الأسود الخاص بالطائرة المنكوبة إلى خارج البلاد لتحليل بياناته.
 
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