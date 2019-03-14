استمرار غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.

قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور - في تصريح اليوم الخميس - إنه

تقرر إغلاق البوغازين حرصًا على عدم اصطدام البواخر والسفن ببعضها البعض، أو بأرصفة الميناء وسلامة الملاحة البحرية.. مؤكدًا انتظام عمليات الشحن والتفريغ وحركة دخول وخروج الشاحنات وقطارات البضائع.ووجه رئيس الهيئة اللواء بحري مدحت عطيةمركز عمليات الميناء وإدارتي الخدمات البحرية والحركة برفع درجة الاستعداد وتوخي الحذر وتلقي إشارات الاستغاثة والتعامل الفوري معها على مدار الساعة؛ وذلك حفاظًا على سلامة الأرواح والممتلكات والسفن والبواخر الراسية على الأرصفة وبمنطقة المخطافين الداخلي والخارجي لميناء الإسكندرية.يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة "أنواء الحسوم" وهي نوة ممطرة تستمر 7 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.