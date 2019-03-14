استمرار غلق بوغازي الإسكندرية والدخيلة لسوء الأحوال الجوية

قررت هيئة ميناء الإسكندرية استمرار إغلاق بوغازي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة لليوم الثاني على التوالي، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وزيادة سرعة الرياح، وارتفاع الأمواج، وفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
قال المتحدث باسم هيئة ميناء الإسكندرية رضا الغندور - في تصريح اليوم الخميس - إنه
ووجه رئيس الهيئة اللواء بحري مدحت عطية
يذكر أن الإسكندرية تتعرض حاليًا إلى نوة "أنواء الحسوم" وهي نوة ممطرة تستمر 7 أيام تصاحبها رياح جنوبية غربية.
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