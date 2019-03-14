أفادت مصادر في مكة المكرمة أن جهات التحقيق أطلقت سراح سائق الحافلة المدرسية، التي تعرضت طفلة للاختناق داخلها وتوفيت بعد ذلك في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.
وأوضحت المصادر أنه جرى إطلاقسراح السائق بكفالة، لافتةً إلى أنه ليست هناك أي شبهة جنائية في الحادث.
وقال مالك مدير مدرسة الطفلة المتوفاة تفاصيل الواقعة، مبيناً أن سائق
ولفت إلى أن السائق اكتشف بعد ذلك وجود الطفلة داخل الباص ليسارع بنقلها للمدرسة لتقدم لها الإسعافات الأولية قبل أن تتوفى بالمستشفى، مشيراً إلى أن أسرتها تنازلت عن الحق الخاص.
كانت هذه تفاصيل خبر تنازل أسرة طفلة الحافلة المختنقة عن حقها الخاص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.