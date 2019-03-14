تنازل أسرة طفلة الحافلة المختنقة عن حقها الخاص

أفادت مصادر في مكة المكرمة أن جهات التحقيق أطلقت سراح سائق الحافلة المدرسية، التي تعرضت طفلة للاختناق داخلها وتوفيت بعد ذلك في محافظة القنفذة بمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت المصادر أنه جرى إطلاق

سراح السائق بكفالة، لافتةً إلى أنه ليست هناك أي شبهة جنائية في الحادث.

وقال مالك مدير مدرسة الطفلة المتوفاة تفاصيل الواقعة، مبيناً أن سائق

الحافلة والمشرفة لم يتنبها لوجود الطفلة في الحافلة بعد نزول زملائها.

ولفت إلى أن السائق اكتشف بعد ذلك وجود الطفلة داخل الباص ليسارع بنقلها للمدرسة لتقدم لها الإسعافات الأولية قبل أن تتوفى بالمستشفى، مشيراً إلى أن أسرتها تنازلت عن الحق الخاص.

