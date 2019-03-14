الخطوط الجوية الإثيوبية: نقل الصندوقين الأسودين للطائرة المنكوبة إلى باريس

أعلنت شركة الخطوط الجوية الإثيوبية اليوم الخميس، أنه تم إرسال الصندوقين للطائرة المنكوبة لفرنسا للتحليل.

وكتبت الشركة، على حسابها على موقع "تويتر"، أن وفداً إثيوبياً بقيادة "مكتب التحقيق في الحوادث" قام بنقل مسجل بيانات الرحلة ومسجل قمرة القيادة إلى العاصمة الفرنسية باريس للقيام بفحصهما.

وكانت الشركة أعلنت أمس أنه سيتم إرسال صندوقي الطائرة إلى أوروبا، في إطار التحقيقات لمعرفة سبب تحطمها الأحد الماضي. وأسفر الحادث عن مقتل 157 شخصاً كانوا على متنها.

وتردد لاحقاً أن ألمانيا رفضت استقبال الصندوقين لتحليل بياناتهما.

يشار إلى أن بوينج، التي تصنع الطائرة المنكوبة، وهي من طراز 737 ماكس 8 التي تعرضت لحادثين خلال أربعة أشهر، هي شركة أميركية.

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