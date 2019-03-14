عضو الكونجرس الأميركي السابق بيتو اورورك يعتزم خوض السباق الرئاسي عام 2020

سيعلن بيتو اورورك عضو الكونجرس الأميركي السابق الذي برز نجمه السياسي عندما كاد يطيح بسناتور جمهوري في ولاية تكساس المحافظة تقليدياً، ترشحه للانتخابات الرئاسية وفقاW لتقرير.
وأكد هذا الديموقراطي البالغ من العمر 46 عاماً لمحطة كي.تي.اس.ام المحلية سعيه لنيل ترشيح الحزب له للسباق الرئاسي عام 2020، وسيعلن عن نيته صباح الخميس، بحسب ما ذكرت الشبكة التلفزيونية في بلدة إل باسو التي يتحدر منها اورورك.
وقال اورورك "اشعر بالفخر إزاء ما فعلته إل باسو وما تمثله إل باسو"، وفقا للمحطة.
وأضاف "إنها جزء كبير من الأسباب التي تدعوني للترشح. هذه المدينة أفضل مثال لهذا البلد في أحسن الأحوال".
وبدأ الحديث عن اورورك كمرشح محتمل منذ السباق المتقارب النتيجة أمام السناتور تيد كروز، عندما لفتت حملته القائمة على قاعدة دمج الناس وإثارة اهتمامهم في السياسة، الانتباه على المستوى الوطني.
وفي حال إعلانه خوض السباق الخميس سيدخل ساحة مكتظة بالمرشحين الديموقراطيين الساعين للإطاحة بالرئيس الجمهوري دونالد ترامب.
ومن ضمن هؤلاء أعضاء مجلس الشيوخ: اليزابيث وارن وكمالا هاريس وكوري بوكر وكيرستن غيليبراند وايمي كلوبوشار والذين يتقدمهم جميعها الليبرالي بيرني ساندرز.
وفي حال إعلان اورورك ترشحه يبقى انتظار نائب الرئيس الأميركي السابق جو بايدن الذي أعلن في وقت سابق إنه سيكشف عن مشاريعه السياسية قريبا.
ويمكن لاورورك وهو موسيقي بانك سابق أحيانا ما ركب لوح التزحلق للترويح عن نفسه خلال انتخابات تكساس، أن يبلغ بسرعة النجومية في حال ترشحه.
لكن ترشحه سيترافق مع مراقبة شديدة من وسائل الإعلام وصناع القرار الديموقراطيين والمانحين وكذلك من الناخبين.
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