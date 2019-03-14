أعلنت سارة نيوتون، الوزيرة بالحكومة البريطانية عبر حسابها على "تويتر" استقالتها لكي تكون "قادرة على التصويت لصالح إجراء يؤيد الالتزام بالخروج من الاتحاد الأوروبي بموجب اتفاق".

وقالت نيوتون، التي تنتمي إلى حزب المحافظين، في ساعة مبكرة صباح اليوم الخميس في بيان عبر حسابها على "تويتر": "في الانتخابات العامة الماضية، حصلت على تفويض من الناخبين بأن أسهم في عملية البريكست بشكل منظم وبموجب اتفاق مع الاتحاد الأوروبي".

وأضافت: "اليوم أستقيل من الحكومة لكي أكون قادرة على التصويت على إجراء يثبت التزامي أمام الناخبين بترك الاتحاد في ظل اتفاق".

وصوت البرلمان البريطاني مساء الأربعاء ضد الخروج من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

ووافق النواب في مجلس العموم عل مقترح يستبعد إلى أجل غير مسمى خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر استقالة وزيرة من حكومة ماي على خلفية "بريكست" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.